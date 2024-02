“Suo nipote è nei guai con la legge | saldi il pacco per lui” | finto postino truffa un’anziana al Pigneto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 febbraio 2024 – I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trastevere hanno arrestato un uomo, 57enne della provincia di Napoli, gravemente indiziato del reato di estorsione aggravata ai danni di una donna di 89 anni. Il pomeriggio del 12 gennaio scorso, i militari sono intervenuti in un’abitazione in via Montecuccioli, nel quartiere, dovedonna era stata contattata al telefono da uno sconosciuto che le aveva fatto credere di essere un operatore postale. Quest’ultimo aveva convinto la donna a saldare unper conto del, per evitare gravi conseguenze penali legate a una fantomatica vicenda giudiziaria in cui era coinvolto. Ottenuto l’assenso, il falso operatore si è recato nell’abitazione dell’anziana dove le ha estorto la somma di 200 euro e diversi gioielli in ...