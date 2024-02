Sulle Case Green l' Europa continua a farsi male da sola

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ancora una volta abbiamo a che fare con politiche europee poco lungimiranti e non allineate con la situazione economica attuale, che rischiano di mettere in ginocchio migliaia di italiani in nome di una rivoluzione verde del tutto ideologica. Dopo le proteste dei trattorinorme Ue legate alla “politica agricola comune”, è la volta della direttiva sulla casa, ossia la Energy performance of building directive. Questa direttiva vuole far diventare il parco immobiliare Ue completamente decarbonizzato entro il 2050, dato che “l’85% degli edifici dell’Ue sono stati costruiti prima del 2000 e tra questi il 75% ha una scarsa prestazione energetica”, precisa la pagina Web della Commissione europea dedicata al progetto. La direttiva che sarà approvata durante una sessione plenaria del Parlamento europeo programmata tra l’11 e il 14 marzo, è stata ...