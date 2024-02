Su Rai 1 è in arrivo Gerri

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 20 febbraio 2024)(US Rai) Rai Fiction quest’anno punta anche su volti inediti e giovani, che prima venivano al massimo “testati” in più ruoli secondari e invece ora guadagnano quasi subito le parti principali. “Sono anche gli stessi produttori a chiederci nuovi volti”, ha dichiarato la Direttrice Maria Pia Ammirati. E’ successo con Jasmine Trinca ne La Storia e il Mameli di Riccardo De Rinaldis, succederà con Giulio Beranek, protagonista della nuova serie insu Rai 1:. L’attore pugliese, classe 1987, è il Biondo nella serie Sky Christian. Su Rai 1 nel 2020 era nel cast di Vivi e Lascia Vivere con Elena Sofia Ricci. Ora la grande occasione: sarà l’ispettore napoletano di origine Rom, Gregorio Esposito detto, in un poliziesco in quattro puntate, per la regia di Giuseppe Bonito, tratto dai romanzi di Giorgia ...