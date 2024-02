Stupro di Caivano | 7 minori a processo | Gip dispone giudizio immediato

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il gip del tribunale dei Minorenni di Napoli, Umberto Lucarelli, ha accolto le richieste della Procura ed ha disposto ilper i 7 minorenni accusati di violenza sessuale ai danni di due cuginette di 10 e 12 anni. Lodi gruppo è avvenuto nel parco verde di, in provincia di Napoli, tra giugno e luglio 2023. L'udienza è fissata per fine marzo.

