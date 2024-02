Stupro Caivano | rito immediato ai minori

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 20 febbraio 2024) 9.52 Il gip del Tribunale napoletano deiha accolto le richieste dei Pm e disposto il giudizioper i 7 ragazzi coinvolti nellodi gruppo a, vittime due cuginette di 10 e 12 anni. Due sono in comunità, gli altri in carcere. A tutti vengono contestati gli abusi aggravati. Per alcuni-in concorso con uno dei maggiorenni coinvolti- c'è anche l'accusa di avere filmato loe prodotto video pedopornografici. Prima udienza il prossimo 28 marzo.