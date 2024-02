Stupri di Caivano | rito immediato per i 7 minori

(Di martedì 20 febbraio 2024) Giudizioper i sette minorenni coinvolti neglidi gruppo ai danni delle due cuginette di 10 e 12 anni di. Il gip del tribunale dei minorenni di Napoli, Umberto Lucarelli, ha accolto le richieste della procura e della pm Claudia De Luca, disponendo il giudizioper i sette. L’inchiesta è quella sullo stupro avvenuto ai danni di due cuginette di 10 e 12 anni a, nel napoletano. Aivengono contestati gli abusi in forma aggravata e, per alcuni di loro, anche in concorso con uno dei due maggiorenni coinvolti nell’episodio di violenza, per aver prodotto dei video pedopornografici degli abusi perpetrati. Giudizioai 7per glidi ...

L'inchiesta. Scuola, fondi anti - abbandono. Napoli deve aiutare i ragazzi in fuga: Merita un discorso a parte Caivano. Il decreto che porta il suo nome è arrivato in seguito agli stupri ai danni di due ragazzine ad opera di un gruppo di adolescenti, avvenuti l'anno scorso, e all'...