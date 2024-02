Stupri di Caivano | giudizio immediato per i 7 minorenni coinvolti

(Di martedì 20 febbraio 2024) Napoli, 10 febbraio 2024 –per i setteneglidelle due cuginette di, nel Napoletano. Lo ha deciso il gip del tribunale deidi Napoli, Umberto Lucarelli, che ha così accolto le richieste della procura. I sette ragazzini – due si trovano in comunità e gli altri quattro in carcere – sono accusati degli abusi in forma aggravata delle due bambini di 10 e 12 anni, che per lungo tempo furono stuprate nell’ex centro sportivo Delphinia del Parco Verde. Alcuni deiavrebbero anche prodotto dei video pedopornografici degli abusi in concorso con uno dei due maggiorenninegli abusi delle due cuginette. Una veduta del Parco Verde di ...

Giudizio immediato per i sette minorenni coinvolti negli Stupri di gruppo ai danni delle due cuginette di 10 e 12 anni di Caivano . Il gip del ... ()

Stupri a Caivano, il gip dispone il giudizio immediato per i 7 minori: commenta Andranno al giudizio immediato i sette minorenni coinvolti negli stupri avvenuti a Caivano (Napoli) ai danni delle due cuginette di 10 e 12 anni. Lo ha disposto il gip del tribunale dei minorenni di Napoli Umberto Lucarelli, accogliendo le richieste della Procura. ...

++ Stupri a Caivano, il gip 'rito immediato per i 7 minori' ++: ...dei minorenni di Napoli Umberto Lucarelli ha accolto le richieste della procura (pm Claudia De Luca) e disposto il giudizio immediato per i 7 minorenni coinvolti negli stupri avvenuti a Caivano, in ...

L'inchiesta. Scuola, fondi anti - abbandono. Napoli deve aiutare i ragazzi in fuga: Merita un discorso a parte Caivano. Il decreto che porta il suo nome è arrivato in seguito agli stupri ai danni di due ragazzine ad opera di un gruppo di adolescenti, avvenuti l'anno scorso, e all'...