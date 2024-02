Studio Asvis | Conflitti nel mondo cresciuti del 40% | ma i media si occupano solo di quelli internazionali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 febbraio 2024) Più 40% dinel, ma isi concentranosuMyanmar, Siria, Palestina e Messico ai primi quattro posti del Conflict index 2024. In tre anni scontri quasi raddoppiati, ma non tutti ricevono la stessa coperturatica giovedì (il 15 febbraio 2024) Testo di Elita Viola, della RedazioneÈ un quadro globale alquanto fosco quello che si evince dai dati raccolti dal Conflict index 2024” (Indice dei), il rapporto annuale pubblicato a gennaio 2024 dall’Acled, l’organizzazione non governativa che si occupa di monitorare inel. Basti pensare che nel 2023 isono aumentati del 12% rispetto al 2022 e di oltre ...