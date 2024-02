Studente 14enne si butta dal terzo piano per il brutto voto a scuola | il papà | «Ha preso 2 dopo la settimana bianca | si sentiva mortificato»

Verona, 14enne salva un uomo praticando un massaggio cardiaco: "L'ho visto fare in una serie tv": 'Era il giorno del mio compleanno, ma ero a casa in punizione, perché non mi ero comportato tanto bene con i miei genitori - dice lo studente 14enne in un'intervista - . Meno male, mi viene da dire ...

A 14 anni salva un uomo con il massaggio cardiaco. "L'ho visto in una serie tv": "Era il giorno del mio compleanno, ma ero a casa in punizione, perché non mi ero comportato tanto bene con i miei genitori - dice lo studente 14enne in un'intervista alla Stampa - Meno male, mi viene ...

Verona, 14enne salva un uomo praticando la manovra di Heimlich: "L'ho visto fare in una serie tv": 'Era il giorno del mio compleanno, ma ero a casa in punizione, perché non mi ero comportato tanto bene con i miei genitori - dice lo studente 14enne in un'intervista - . Meno male, mi viene da dire ...