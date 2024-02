Studente 14enne salva la vita a un uomo in arresto cardiaco | “L’ho visto in tv | ho fatto la stessa manovra della serie Doc”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Colognola dei Colli (Verona), 20 febbraio 2024 – Haunche sta male e che si accascia a terra. A fianco c’è la moglie spaventata che prova a chiamare il 118 ma che nella concitazione non riesce a intervenire. E a quel punto capisce che bisogna darle aiuto. E con sangue freddo Matteo interviene, prende il telefonosignora, parla con il medico del 118 collegato e, seguendo le sue indicazioni, pratica il massaggioall’steso a terra. É accaduto domenica pomeriggio a Colognola dei Colli, l’che è stato male, un 65enne, si èto e il suo rianimatore è unodi 14 anni compiuti proprio quel giorno che, quando gli hanno chiesto come ha, ha risposto: “...

