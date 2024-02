Stretta sugli autovelox | il ministero di Salvini prepara le nuove regole per i sindaci

(Di martedì 20 febbraio 2024)ha promesso unaselvaggi. In arrivo un nuovo decreto che dovrebbe contenereper i rilevatori di velocità, per evitare che i Comuni facciano "cassa" grazie alle multe.

arriva la stretta dell’ Agcom sugli influencer dopo il Caso Ferragni , con l’Autorità per le comunicazioni che ha varato nuove regole , in particolare ... (feedpress.me)

INPS attiva il suo canale ufficiale su WhatsApp: ...ogni settimana almeno cinque contenuti sulle tematiche di più stretta attualità e di maggiore interesse per gli utenti dell'Istituto: Brevi news, video, link, visual: l'INPS farà arrivare sugli ...

Lavoro e morte, l'importante è risparmiare. Firenze e la vergogna subappalti: ... avvocato, docente di Diritto civile, esperto di legislazione sugli appalti, spiega cosa accade ora. in questo momento Intensificherei i controlli, ci vorrebbe una stretta, nel senso duplice: quando ...

Inps per tutti: al via un canale WhatsApp per imprese e cittadini: ...almeno cinque contenuti sulle tematiche di più stretta attualità e di maggiore interesse per gli utenti dell'Istituto. In pratica tramite news, video, link, visual l'Inps farà arrivare sugli ...