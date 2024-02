Strage di alberi dove sorgerà il nuovo polo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ennesimo taglio didisposto dal Comune, ennesima protesta della minoranza. Con “Insieme per Pietrasanta“ che denuncia una "" accanto al cantiere del futuroscolastico di Tonfano (nella foto) pari a 19abbattuti. "Condividiamo le preoccupazioni dei molti cittadini attoniti di fronte al taglio di così tante piante, inclusi i pini – scrivono – per far spazio agli scavi delcantiere. Ci chiediamo se siano state considerate alternative più sostenibili che prevedessero la conservazione di aree libere e degligià esistenti, e se le piante siano state oggetto di studi ambientali preliminari. L’abbattimento è stato considerato come ultima spiaggia o è un intervento di ordinaria amministrazione? Questo fatto è l’ulteriore dimostrazione della scarsa ...