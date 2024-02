Strage Altavilla Milicia | la chat di Kevin | Stanno liberando mia madre dai demoni

(Di martedì 20 febbraio 2024) Un corteo di bambini e ragazze delle scuole ha accolto adle salme dei due fratelli, Emanuel di 5 anni edi 16, seviziati e uccisi insieme allaAntonella Salamone. Della, avvenuta nel corso di un rito "per scacciare ilo", sono accusati il padre Giovanni Barreca e la sorella 17enne, che hanno confessato, e una coppia di santoni, Sabrina Fina e Massimo Caradente. È stata infatti ultimata l'autopsia sui corpi dei due fratelli, mentre altre analisi sono ancora in corso sui resti della, Antonella Salamone, che sono stati bruciati e seppelliti dopo l'uccisione. Il sindaco del Comune diPino Virga ha annunciato che l'amministrazione si costituirà parte civile nel processo e ha proclamato il lutto ...

Rita Dalla Chiesa, sospetti sulla strage di Altavilla: "Com'è possibile": Si parla della strage di Altavilla Milicia a Prima di Domani , il programma di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer. Ospite nella puntata di lunedì 19 febbraio, Rita Dalla Chiesa . La deputata di Forza Italia non ...

Strage Altavilla Milicia, Procura: "Figlia indotta a torturare Kevin": La ragazza è stata arrestata per concorso in omicidio. 'La notte tra venerdi e sabato in casa hanno dormito Massimo e Sabrina, io, i miei fratelli e mio padre. Emanuel però non era in condizioni da ...

Strage di Palermo, silenzio e commozione alla camera ardente dei due ragazzini torturati e uccisi: La7.it - E' un via vai silenzioso di cittadini di Altavilla Milicia (Palermo), soprattutto di giovani, alla camera ardente per rendere omaggio ai feretri di Kevin ed Emanuel Barreca , i due fratelli ...