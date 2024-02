Stop al degrado delle autolinee di Latina | il progetto di riqualificazione di comune e Co Tra L

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 20 febbraio 2024) Pubblicato il 20 Febbraio, 2024 In un momento storico in cui la necessità di rigenerare spazi urbani e migliorare la sicurezza cittadina si fa sempre più pressante,si appresta a compiere un significativo passo avanti. Grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e Cotral, è stato annunciato un ambiziosodiper l’area compresa tra via Romagnoli e viale Le Corbusier, destinato a trasformare radicalmente il voltocittadine. L’assessore ai Trasporti, Gianluca Di Cocco, ha illustrato gli obiettivi dela margine di una recente riunione operativa, evidenziando l’importanza dell’iniziativa sia per la comunità locale che per i viaggiatori. Il piano diprevede, tra le altre cose, ...