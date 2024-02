Stephen King sul nuovo film da Salem’s Lot | “Perché non esce?”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 20 febbraio 2024), torna, attraverso Twitter, suLot,adattamento Warner del suo romanzo Le notti di Salem, che, previsto per il 2023, dopo avere subito svariati ritardi negli anni precedenti, non ha al momento una data d’uscita. Lo scrittore ribadisce con un tweet quanto dichiarato mesi fa sull’effettiva qualità del prodotto, domandandosi per quale motivo ilnon sia ancora stato reso disponibile. Between you and me, Twitter, I’ve seen the newLOT and it’s quite good. Old-school horrorma: slow build, big payoff. Not sure why WB is holding it back; not like it’s embarrassing, or anything. Who knows. I just write the fucthings. —...