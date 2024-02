Stellantis | secondo voi c' è un rischio cinese per l' Italia?

Stellantis, a gennaio vendite in crescita del 15% in Europa: ... Gran Bretagna e Paesi Efta) le immatricolazioni di nuove auto del gruppo Stellantis sono salite ... l'11,5% in più dello stesso mese del 2023, sempre secondo i dati ...

La crisi di Maserati: in sei mesi consegne giù del 28%: I numeri del brand di Stellantis sono il riflesso di una crisi che va avanti da mesi e sta ... I numeri dicono però che nella seconda metà dell'anno c'è stata un'evidente flessione: nel secondo semestre ...

Eredità Agnelli, guerra aperta. Le case di Elkann ai raggi X: Istanza presentata ieri mattina dal team di legali che assiste il numero uno di Stellantis - ... Consulenze effettuate a partire dalle fotocopie e non sugli originali, ma secondo le quali le firme ...