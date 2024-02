Roma, 8 feb. -(Adnkronos) - gennaio positivo per il gruppo Stellantis che supera i risultati del 2023 in termini di vendite totali nel mercato ... (liberoquotidiano)

Stellantis, a gennaio vendite in crescita del 15% in Europa: Il gruppo Stellantis ha venduto a gennaio 162.525 auto, il 15% in più dello stesso mese dell'anno scorso, in Europa (Ue, Paesi Efta e Regno Unito). La crescita è maggiore di quella del mercato (+11,5%).

Auto, l'Europa recupera a gennaio e registra immatricolazioni in crescita dell'11,5%: Stellantis cresce più del mercato mentre Renault registra un dato negativo a gennaio. Balzo di Bmw, Saic e Tesla a quota 1,7% del mercato Il mercato europeo dell'auto inizia bene il 2024 con ...

Per salvare Mirafiori ora Stellantis chiama l'alleato di Pechino: Nata nel 2015, a gennaio ha venduto circa 18mila auto sul mercato interno cinese, elettriche o ... L'investimento di Stellantis arriva dunque al momento giusto per sorreggere lo sforzo di crescita, ...