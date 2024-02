Stefano Pioli come Tafazzi | indiscreto-Milan | come si è rovinato la vita da solo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Aveva trovato la formazione titolare dopo tanto penare tra infortuni e piroette tattiche. Aveva battuto il Rennes all'andata con un rassicurante 3-0. Aveva la possibilità di superare la Juventus e conquistare il secondo posto perso proprio nello scontro diretto contro i bianconeri alla nona giornata (0-1). Un secondo posto che non vuol dire molto in termini pratici, sempre pass in Champions è, ma che avrebbe dato entusiasmo, continuità (erano 10 risultati utili consecutivi, 8 vittorie e 2 pareggi) e, soprattutto, avrebbe certificato la definitiva uscita dalla crisi. In più, ilgiocava a Monza, una non-trasferta in cui il viaggio è insignificante e non può stancare. Nel momento in cui confermare l'undici titolare è un dovere,fa turnover. Un turnover peraltro poco equilibrato, non tanto nella quantità di cambi ma nei ruoli. Cambiare tutto ...

