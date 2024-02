Stati Uniti | risoluzione Onu per la tregua a Gaza Biden cambia rotta | nessuno tocchi Rafah

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 20 febbraio 2024) Cambio dinetto da parte deglie, dunque, della gestione del Presidente. Per la prima volta gli USA hanno sostenuto l’appello al cessate il fuoco temporaneo. Un messaggio politicamente pregno di significato, indirizzato a Israele e, nello specifico, a Netanyahu, che appare sempre più l’unico ad avere un chiaro interesse per questo conflitto. Presentata una bozza dial Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Una mossa diplomatica ma non solo. Una dichiarazione d’intenti che, dallo scorso ottobre 2023, non era mai giunta. Una reale sorpresa per svariati analisti, considerando come parte di essi si attendesse addirittura un veto proveniente dall’America.chiede il cessate il fuoco Stando a quanto riportato dal Guardian, gli ...