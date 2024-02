Star Wars in concerto a Roma e Milano | dove e quando

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’epopea di “” arriva ae acon un evento unico: il cinede “L’Impero Colpisce Ancora”.Film Music Festival annuncia quattro date straordinarie che porteranno la magia della Forza sul grande schermo, accompagnata dall’incredibile colonna sonora di John Williams eseguita dal vivo dall’Orchestra Italiana del Cinema., primoin Italia con le musiche suonate dal vivo Per la prima volta in Italia, i fan potranno vivere l’emozione di vedere il secondo capitolo della saga in un’esperienza senza precedenti. Il Teatro Arcimboldi die l’Auditorium Conciliazione diospiteranno queste straordinarie serate, il 4 e 5 maggio a ...

