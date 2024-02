Stallo a Gaza | se anche gli Usa minacciano il cessate il fuoco

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 20 febbraio 2024) Per la prima volta dal macabro 7 ottobre che ha aperto la stagione di guerra, gli Stati Uniti si mettono pubblicamente in una posizione fastidiosa nei confronti di Israele, proponendo al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite una bozza di risoluzione che chiede uniltemporaneo nella guerra tra Israele e Hamas e si oppone a una grande offensiva di terra a Rafah. C’è pronto un testo visto in anteprima esclusiva da Reuters. Dopo due veti su risoluzioni che chiedevano ilil, è ormai chiaro che — con 135 giorni di guerra che hanno prodotto quasi 30 mila morti — le divisioni di vedute tra il presidente statunitense, Joe Biden, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si siano approfondite. Washington segue una serie di messaggi arrivati a Gerusalemme dall’Europa e dal mondo arabo ...