Staff Calzona | dal vice Segarelli al preparatore Sinatti | i collaboratori al Napoli

(Di martedì 20 febbraio 2024) È appena cominciata l’avventura di Francescoche sostituirà Walter Mazzarri sulla panchina del. Con lui ci sarà un nuovotecnico tutto da scoprire. Sono da poco passate le ore 20 quando Aurelio De Laurentiis annunciava l’esonero di Walter Mazzarri e dava il benvenuto sulla panchina dela Francesco. In città comincia quindi un nuovo capitolo, il terzo se consideriamo Rudi Garcia prima e Mazzarri poi. Un’annata fallimentare che per il momento vede la squadra al nono posto e lontana nove punti da quello che potrebbe essere un piazzamento alla prossima Champions League. Tanta è stata la delusione per aver mancato obiettivi che, vista la squadra della passata stagione, sembravano ampiamente alla portata. Mazzarri è riuscito a fare anche peggio di quanto avesse già fatto ...