Sport in tv oggi martedì 20 febbraio | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ile il palinsesto completo delloin tv per la giornata di202024. Torna la Champions League, con l’Inter di Simone Inzaghi finalista in carica che debutta nella fase ad eliminazione diretta in casa contro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale. Spazio poi al tennis, con i tornei Atp di Rio de Janeiro, Doha e Los Cabos e il Wta 1000 di Dubai. Ecco di seguito lazione odierna nelle comode grafiche diface.Face.