Speed skating | Irene Schouten annuncia il suo ritiro Francesca Lollobrigida le dedica un messaggio

(Di martedì 20 febbraio 2024) Una sana rivalità.si sono confrontate spesso e volentieri sul ghiaccio delle competizioni più importanti del pattinaggio di velocità pista lunga e l’olandese si è sempre dimostrata una campionessa per continuità di rendimento e voglia di imporsi in diverse specialità. L’azzurra, in questo contesto, ha sempre visto inun riferimento. Ecco che al termine dei Mondiali sulle singole distanze che si sono tenuti a Calgary (Canada), dove la fuoriclasse dei Paesi Bassi ha ottenuto la bellezza di 3 ori e 1 argento, è arrivata la notizia del suo. In un’intervista all’emittente olandese NOS, la pattinatrice ha dichiarato: “La mia carriera sta per finire. Mi rendo conto di essere pronta per una nuova fase della vita. Sono 15 anni che faccio ...