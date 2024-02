Spazio | la Nasa cerca aspiranti “marziani” per una simulazione sul Pianeta Rosso

(Di martedì 20 febbraio 2024) La”. L’agenzia spaziale americana punta a reclutare quattroastronauti per unadi un anno sulla vita sulMarte. I quattro volontari dovranno vivere nei 158 metri quadrati della Mars Dune Alpha, struttura costruita in 3D presso il Johnson Space Center di Houston in Texas. I quattrodovranno condurre delle passeggiate spaziali simulate e saranno esaminati da un punto di vista fisico ma anche emotivo. L’esperimento è chiamato Crew Health and Performance Exploration Analog e inizierà il prossimo anno dopo 13 mesi di selezione. Ognuno dei partecipanti riceverà circa 60.000 dollari. “Le attività maggiori riguarderanno le passeggiate spaziali simulate, le comunicazioni, la preparazione e il consumo dei pasti, ...

Ammesso al Programma Studi della Nasa, ingegnere barese cerca fondi per l'iscrizione: 'I miei risparmi non bastano': La ricerca tecnico - scientifica riguarda la possibilità di richiudere, in uno spazio molto piccolo,... Il corso Nasa, infatti, è intensivo: si svolgerà da giugno ad agosto, giorno e notte. Si tratta di ...

La NASA offre un lavoro da sogno per gli amanti dello spazio: La NASA è alla ricerca di quattro persone con il sogno di Marte per un'esperienza simulata di un anno sul pianeta rosso Come per tutte le posizioni di lavoro alla NASA, i criteri di selezione sono molto severi. Il candidato ideale deve essere un cittadino americano o un residente permanente di età compresa tra i 30 e i 55 anni , in ottima salute, non fumatore e ...

Poggipolini: entra nel mercato Usa, rileva Houston Precision Fasteners - 2: ...e uno stabilimento produttivo a Houston di 5mila mq a 40 miglia dallo Space Center della Nasa, apre ... specialmente nei settori dello Spazio e della Difesa. Le esperienze combinate delle due aziende ...