Spagna | sabotatore versa 60mila litri di vino pregiato RIbera del Duero

Spagna: versati 60.000 litri di vino in una cantina. E' caccia al sabotatore: ... non è possibile accertarlo dalle immagini) che apre con le chiavi i magazzini del Cepa 2 1, di José Moro , una delle cantine più pestigiose di Ribera del Duero , nel nordest della Spagna. In pochi ...

Attaccare i lavoratori in nome del capitale: il vero volto di Meloni: ... dice a Domani Andrea Orlando, che da ministro del Lavoro aveva "fatto asse con Spagna, Belgio e ... che è il leader liberista e pro austerity di questo partito, è stato anche il principale sabotatore ...

Spagna: versati 60.000 litri di vino in una cantina. E' caccia al sabotatore: ... non è possibile accertarlo dalle immagini) che apre con le chiavi i magazzini del Cepa 2 1, di José Moro , una delle cantine più pestigiose di Ribera del Duero , nel nordest della Spagna. In pochi ...