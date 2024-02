Spaccio di droga tra minori | arrestato un giovane

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoNella mattinata odierna le Fiamme Gialle ioniche hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Taranto su richiesta della locale Procura della Repubblica, applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di ungravemente indiziato dell’ipotesi di reato didi sostanze stupefacenti aggravato. Le pertinenti indagini, anche di natura tecnica, coordinate in ogni loro fase dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Taranto, hanno consentito ai finanzieri tarantini di fare luce su una presunta attività didiche sarebbe stata perpetrata da unresidente in un comune della provincia. Nello specifico, è stato rilevato come l’indagato, tra il marzo e il giugno 2022, ...

Uccide un ragazzo di 23 anni durante una lite e poi tenta di murarlo in casa: Il delitto, stando alle ricostruzioni effettuate dai carabinieri, sarebbe maturato al culmine di una lite legata allo spaccio di droga .

Michele Padovano dalla Champions all'arresto per un cavallo, l'inferno durato 17 anni: 'Per difendermi sono diventato povero': ... che lo indica, in 12 capi d'imputazione, come promotore e finanziatore di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio internazionale di droga. Roba da Pablo Escobar . Michele Padovano ...

Viterbo - Ristoratore litiga con la compagna e chiama la polizia, arrestato per spaccio: ...quale sono stati rinvenuti altri due involucri in plastica contenenti quasi 50 grammi di droga, una ... un 41enne viterbese, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.