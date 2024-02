Spaccio al bancone del bar | va a processo

(Di martedì 20 febbraio 2024) È finito nei guai per, nello specifico cocaina. In pratica i carabinieri della stazione di Grumello del Monte hanno scoperto quel bar di Bolgare c’era qualcosa di strano. Ma quella che all’inizio era solo un’ipotesi investigativa è stata confermata dai fatti. Quando i miliari sono andati nel locale, hanno scoperto che uno dei responsabili aveva 20 grammi di cocaina pronti per essere smerciati ai clienti. Durante la perquisizione gli investigatori hanno trovato infilati in una busta sotto il registratore di cassa – su cui c’era scritto Tfr – 6mila euro. Resta da capire se si tratta di denaro proveniente dalla cessione. Altri 1200 euro sono stati trovati addosso all’uomo che è stato arrestato ed è comparso ieri mattina davanti al giudice Guadagnino per la direttissima. L’accusa ha chiesto la convalida. Al barista, assistito dall’avvocato Ceruti (che ha chiesto i ...

