Spacciatori in riva al fiume Le sbarre per fermarli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Una zona lontana dai centri abitati, che non dà nell’occhio. E, per questo, terra di conquista per i piccoli. La piaga dei “boschi della droga“ in Lombardia riguarda ormai decine di zone fuori dai centri abitati di ogni provincia. E così i controlli antispaccio delle forze dell’ordine sono arti anche nell’area isolata tra Boffalora sopra Ticino e Bernate. Una zona dove la Polizia locale boffalorese è riuscita a far intervenire Rete ferroviaria italiana, che ha fatto installare delle grate metalliche in maniera tale da rendere la vita difficile ai pusher, soliti a usare gli scolmatori situati nei pressi dell’alta velocità come nascondiglio. Quando arva il cliente il pusher usciva allo scoperto e consegnava lo stupefacente in cambio dei soldi, per poi tornare a nascondersi. Le segnalazioni avvengono, ...