Spaccata nel negozio di ottica Rubati occhiali per 30mila euro | Sapevano dove mettere le mani

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nella notte fra domenica e lunedì, intorno alle 4, una coppia di malviventi ha messo a segno unanel centro commerciale Augusto di via Zancanaro Tono, a Lido Adriano, ai danni delGeremia. Il proprietario, Francesco Geremia, racconta che i ladri erano "a bordo di un’auto rubata, una Fiat 500" e "sono entrati in retromarcia sfondando la vetrina dell’ingresso principale". La porta a vetro è rimasta scardinata e piegata nella parte bassa. All’interno, i ladri, chiaramente specializzati, hanno puntato aglida sole di marca. I titolari testimoniano che si sono comportati "in modo mirato, razziando ogni esposizione, cassetti e scansie" e che verosimilmente avevano compiuto un sopralluogo nei giorni precedenti in quanto "...