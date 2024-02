Soul Festival di spiritualità Cinquanta incontri | una svolta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Dall’alba alla sera, cinque giorni per fare esperienza dello straordinario nell’ordinario, con protagonisti d’eccezione dalla letteratura alla scienza, dalla filosofia alla musica, fino alla poesia: dal 13 al 17 marzo prenderà il via a Milano, in luoghi diversi della città, la prima edizione di “di“ promosso dall’Università Cattolica e dall’Arcidiocesi di Milano con il patrocinio del Comune. Tutti gli eventi sono gratuiti previa prenotazione al sito www..it. Un programma sorprendente con 50e appuntamenti sui temi della- fra lezioni e dialoghi, spettacoli e concerti, performance artistiche, laboratori esperienziali, momenti meditativi, attività per le scuole - proposti attraverso la visione di ...