Sorpresa a fare razzia nell’azienda in cui lavora minaccia un carabiniere

(Di martedì 20 febbraio 2024) È statadomenica in piena notte, all’interno dell’azienda per cuiva, dove ha fatto scattare l’allarme nonostante fosse entrata con le chiavi. Nadia Brazzo, 54 anni di Vergiate, è stata arrestata ed è finita a processo ieri mattina con le accuse di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Ha deciso di patteggiare 6 mesi di condanna, con pena sospesa, in quanto incensurata. I carabinieri della stazione di Erba sono stati allertati verso la 1.30, dai titolari della ditta Vicla Srl di Albavilla, in via Parravicini. Quando la pattuglia è arrivata - assieme alla titolare dell’azienda, che si era precipitata in posto - ha trovato la donna che stava uscendo dalla ditta, in possesso di una quantità di materiali e oggetti che, secondo la accuse, stava trattenendo e asportando senza averne titolo. Alla Vicla ...