Sondaggi politici | come cambiano le intenzioni di voto con le candidature dei leader di partito

(Di martedì 20 febbraio 2024) Uno realizzato dall'istituto Noto ha analizzato ledidegli italiani in vista delle europee dell'8 e 9 giugno, evidenziando le differenze tra due scenari: uno con idicandidati e uno senza. Ecco cosa cambierebbe.

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia e il Pd salgono , M5S e Lega scendono. Il Sondaggi o Swg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto se si andasse ... ()

Sondaggi politici elettorali oggi 20 febbraio 2024 Sondaggi politici elettorali – cala la fiducia in Giorgia Meloni, arretra Fratelli d’Italia: è ... (tpi)

L’ultimo Sondaggi o politico di Swg – reso noto dal Tg la7 di Enrico Mentana in data 19 febbraio – è arrivato alla vigilia delle elezioni regionali ... (thesocialpost)

Sondaggi politici, crescono Fratelli d'Italia e Pd: i dem di nuovo oltre il 20%. In calo M5s, Lega e Forza Italia: Nella settimana dominata dalla scomparsa di Aleksej Navalny , l'oppositore politico russo morto in prigionia in Siberia, il Pd segna la crescita maggiore tra tutti i principali partiti italiani. ...

Alle regionali in Sardegna il centrosinistra si è complicato la vita da solo: Vista la situazione, fino a pochi mesi fa giornali e commentatori politici sardi ritenevano che ... i sondaggi finora diffusi, pochi, danno Truzzu e Todde molto vicini, entrambi tra il 42 e il 46 per ...

Sondaggi politici, cosa succederebbe se Elly Schlein e Giorgia Meloni si candidassero I numeri fanno discutere: Sondaggi politici, se si votasse oggi l'ultima rilevazione fatta da Noto sondaggi per Porta a Porta, Fdi arriverebbe al 27,5%, la Lega all'8% tallonata a uno solo punto da Forza Italia che si ...