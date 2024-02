Somma Vesuviana | Carabinieri arrestano pusher

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 20 febbraio 2024) per detenzione di droga ai fini di spaccio, in possesso di 98 di dosi Adella locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Antonio Barra, 21enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Ihanno fermato e perquisito l’uomo che è stato trovato in possesso di 98 dosi di hashish e di 45 dosi di marijuana. Un sequestro di quasi 200 grammi di stupefacente. Nelle tasche dell’uomo anche ladi 680 euro ritenuta provento del reato.L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.