Sollevamento pesi | Lalayan e Campbell trionfano nell’ultima giornata agli Europei 2024

(Di martedì 20 febbraio 2024) Termina con il successo di Varazdatil Campionato Europeodi, rassegna conclusasi quest’oggi a Sofia (Bulgaria). L’atleta ameno ha trionfato nella categoria +109 kg, dominando in lungo e in largo nel corso dei due segmenti. Ilsta nello specifico ha scavato un solco profondissimo già nello strappo, dove ha tirato su 210 kg, ottenendo poi la misura più alta nello slancio con 250 kg per 460 kg totali. A distanza siderale si è invece posizionato il connazionale Simon Martirosyan con 437 kg (190+247), una lunghezza in più rispetto al neutrale Eduard Ziaziulin, terzo con 436 kg (195+241 kg). In campo femminile vittoria netta nella -87 kg per la norvegese Solfird Koanda, leader con 280 kg (120+160) precedendo l’ucraina Anastasiia Manieska, seconda con 230 kg (102+128) e ...