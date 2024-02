' Soldati ucraini feriti a Avdiivka uccisi dalle truppe russe'

(Di martedì 20 febbraio 2024) Sabato scorso l'esercito ucraino ha abbandonato la città orientale didopo settimane di martellanti attacchi russi: alcuniche non sono riusciti a fuggire sono statiquando ledel Cremlino hanno raggiunto la loro posizione. Lo riporta la Cnn che ha raccolto la testimonianza dei parenti che hanno avuto con loro le ultime telefonate prima dell'arrivo deirussi, e di altri militari. I, che non sono stati evacuati a causa degli incessanti attacchi, facevano parte della 110ma Brigata meccanizzata e occupavano una posizione chiamata Zenit. Quando la situazione sul campo di battaglia è diventata insostenibile, hanno fatto tentativi disperati di ...

Dopo la ritirata, l'Ucraina si trincera per respingere i nuovi attacchi russi nell'est del paese: Andrii Taran, un comandante della 110ª Brigata, ha detto che la Russia ha 'sfinito' i soldati ucraini con attacchi costanti da parte di piccoli gruppi di tre o quattro militari, mentre bombardava con ...

