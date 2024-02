Snowboard | Cdm Dieci azzurri selezionati per gigante parallelo Krynica

(Di martedì 20 febbraio 2024) Duplice sfida sulle nevi polacche, Bagozza e Bormolini tra i convocati per l'Italia ROMA - Quattro settimane dopo le ultime sfide di Simonhohe e complice la cancellazione della tappa canadese di Craigleith, la Coppa del Mondo dialpino tornerà nel fine settimana con la duplice sfida di gig

Mastica amaro Michela Moioli , che ha concluso al quarto posto la tappa di Gudauri (Georgia), valida per la Coppa del Mondo 2024 di Snowboardcross . ... (sportface)

Altro quarto posto per Michela Moioli nel weekend di Gudauri , dove fa tappa la Coppa del Mondo 2023/ 2024 di Snowboardcross . L’azzurra non è ... (sportface)

L'altoatesino conquista il terzo posto in gara-2 a Gudauri, Moioli ancora quarta GUDAURI ( Georgia ) - podio numero 21 della carriera in Coppa del ... (ilgiornaleditalia)

Snowboard: Cdm cross, Moioli e altri 5 azzurri qualificati al tabellone principale a Gudauri: Semaforo verde per i cinque italiani iscritti alla prova di Coppa del Mondo di Snowboard cross a Gudauri, in Georgia, che approdano così nel tabellone principale della gara in programma sabato 3 febbraio. Nelle qualificazioni maschili Lorenzo Sommariva ed Omar Visintin hanno ...

Snowboard: cdm, Bagozza vince il gigante parallelo in Austria: Daniele Bagozza è ancora sul gradino più alto del podio e dopo gli slalom di Davos e Pamporovo vince anche il gigante parallelo di Simonhöhe, in Austria. Il terzo acuto stagionale, quinto in carriera, ...

CdM Speed Skiing: Simone Origone continua a dominare a Vars: CdM Snowboard: Omar Visintin sul podio a Sankt - Moritz (Svizzera) Nella tappa di Coppa del Mondo di Snowboardcross a Sankt - Moritz, Svizzera, Omar Visintin si distingue conquistando il terzo ...