Smog | serve la mascherina? Si può andare a correre? Risponde il medico

(Di martedì 20 febbraio 2024) Bologna, 20 febbraio 2024 – “L’inquinamento non è solo quello atmosferico, ma anche quello acustico, del suolo, inquinato è anche quello mangiamo e beviamo. Ormai però è saldamente dimostrato dalla letteratura scientifica che l’inquinamento in generale colpisce soprattutto l’apparato respiratorio”. A spiegarlo è il professor Stefano Nava, direttore del Dipartimento delle malattie dell’apparato respiratorio dell’Irccs Policlinico Sant’Orsola. “Questo è ovvio perché soprattutto l’inquinamento atmosferico non fa altro che favorire l’inalazione di particelle inquinanti, dal Pm 10 in giù”, che non solo possono causare danni “sia nei bronchi più profondi sia nelle primissime vie aeree”. In questi giorni i valori di Pm10 e Pm2.5 sono alle stelle nella Pianura Padana. C’è da preoccuparsi? "Gli studi ci dicono che una delle aree più inquinate d’Europa è sicuramente la Pianura Padana per un ...