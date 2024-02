Smog | Milano non è tra le prime città più inquinate al mondo | ma i valori sono comunque allarmanti

(Di martedì 20 febbraio 2024) La Pianura Padana è stretta nella morsa di una pesante morsa di inquinamento atmosferico. Le scarse precipitazioni e le temperature anomale delle ultime settimane, superiori alle medie stagionali, hanno creato una situazione di ristagno dell’aria più fredda, favorendo l’accumulo di, in particolare, è lache desta maggiore preoccupazione. Secondo i dati del sito svizzero IQAir, domenica 18 febbraio la metropoli lombarda si è classificata tra lepiùal, occupando il terzo posto dietro a Dacca (Bangladesh), Lahore (Pakistan) e Delhi (India). L’inquinamento atmosferico rappresenta un grave rischio per la salute di tutti i cittadini, in particolare per i più fragili come bambini, anziani e persone con problemi respiratori. Emergenza inquinamento a ...

