Smog Lombardia | Sala contesta i dati e Fiorello ironizza | “Adesso bisogna respirare a giorni alterni”

Milano terza città peggiore al mondo per inquinamento , Sala si ribella : “Rilevazioni fatte da un ente privato” Scattano le misure anti smog in gran ... (tpi)

Autovelox, cambia tutto: nuova stretta da parte del Governo: ...smog aggravato negli ultimi giorni , con i valori preoccupanti dall'istituto di ricerca svizzero IqAir. Di conseguenza, a partire da oggi scattano nella provincia meneghina e in altre della Lombardia ...

Smog, in Lombardia polveri sottili ancora sopra il limite: commenta In quasi tutta la Lombardia lo smog non cala: la concentrazione di polveri sottili resta oltre i limiti consentiti. Ciò nonostante in 9 province, Milano compresa, da oggi siano in vigore le misure antismog di primo ...

Inquinamento dell'aria, le mappe dell'Italia e della Pianura Padana aggiornate: vedi anche Smog in Lombardia, le misure attive dal 20 febbraio in 9 province Le mappe dell'Esa Anche guardando alle mappe interattive dell'Esa (European Space Agency), partendo dallo scorso gennaio, ...