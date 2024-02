Smog in Toscana | tra Pm10 e biossido di azoto | in quali aree della regione si registrano criticità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Firenze, 20 febbraio 2024 – Nel 2023 insono state confermate le, in particolare su polveri edi, in alcune. Anche in questo inizio 2024 è la Piana lucchese a sforare per il. In particolare, nell'ultima settimana, ci sono stati due sforamenti a Capannori, il 16 e 17 febbraio, e nel 2023 è proprio la stazione di fondoPiana lucchese l'unica ina non aver rispettato il limite relativo al numero massimo di superamenti annuo, fissato in 35, mentre ce ne sono stati 38, e questo avviene per il sesto anno consecutivo. Suldilaè invece a Firenze, in particolare in via Gramsci, ...