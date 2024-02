Smog | il decalogo contro l’inquinamento | cosa fare per proteggere la nostra salute

(Di martedì 20 febbraio 2024) Bologna, 20 febbraio 2024 – Prosegue l’allertaa Bologna e in tutta l’Emilia Romagna. A farne le spese, oltre all’ambiente, è anche ladei cittadini. Gli effetti delatmosferico sulle malattie delle vie aeree e dei polmoni, infatti, sono ben documentati, come riportato ad esempio dalla World Allergy Organization e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per al quale i cambiamenti climatici, legati anche al progressivo riscaldamento del pianeta, avranno effetti rilevanti sullae creeranno problemi sanitari da affrontare nei prossimi decenni. Anche per questo è importante sapere come muoversi per salvaguardare la propriae quella dei familiari più fragili. Ecco unsuconviene– e soprattutto ...

Inquinamento e prevenzione polmoni: aumenta l'asma in città, i consigli della pneumologa - iODonna: ... Milano terza città peggiore al mondo Le tre cause dello smog in Pianura Padana › Smog e ... Polmoni: il decalogo per proteggerli guarda le foto La crisi climatica è anche una crisi sanitaria 'La ...

Inquinamento e prevenzione polmoni: aumenta l'asma in città, i consigli della pneumologa - iODonna: ... Milano terza città peggiore al mondo Le tre cause dello smog in Pianura Padana › Smog e ... Polmoni: il decalogo per proteggerli guarda le foto La crisi climatica è anche una crisi sanitaria 'La ...