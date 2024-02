Smog | Greco Sidr | ' dati inquinamento Milano allarmano | alto rischio infertilità'

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 feb. (Adnkronos) - "Idiffusi dalla società svizzera IQAir, che indicanotra le città più inquinate al mondo, con una concentrazione di Pm2.5 di 29,7 volte il valore guida annuale fissato dall'Oms e una qualità dell'aria molto scarsa su tutta la Pianura Padana, sono allarmanti perché le polveri sottili rappresentano una delle cause principali dell'sia maschile sia femminile, in un Paese come l'Italia caratterizzato tra l'altro da una forte denatalità". Lo afferma Ermanno, presidente della S.i.d.r.-Società italiana della riproduzione, commentando idella società svizzera IQAir sulla città di. "La lotta all'è fondamentale se vogliamo garantire alle prossime generazioni nuove prospettive di ...

Ma davvero Milano è così inquinata Dopo l'allarme smog parla l'attivista Tomaso Greco (Adesso): "Sala sbaglia a voler governare da solo": ...smog e il capoluogo lombardo viene indicati tra i centri urbani più inquinati al mondo. Ma cos'è che non sta funzionando Ne abbiamo parlato con l'attivista e cofondatore di Adesso Tomaso Greco, che ...

Municipio 2: bocciatura bipartisan bus 86 Atm: ... tra Cascina Gobba e Greco passando per il Quartiere Adriano, Ponte Nuovo, Precotto, viale Monza e ...mezzo pubblico in sostituzione dell'automobile in un'ottica di diminuzione del traffico e dello smog.

Troppi ritardi per il bus 86, chiesto al Comune di Milano il potenziamento: ... passando per i quartieri di Crescenzago, Adriano, Precotto e Greco. 'È essenziale offrire un ...del mezzo pubblico in sostituzione dell'automobile in un'ottica di diminuzione del traffico e dello smog',...