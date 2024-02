Smog con i giorni contati forse | da giovedì arriva la pioggia su Milano e la Lombardia Ma basterà?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio 2024 – Solo lao il vento libererannoe ladalla cappa putrida diriportando, almeno, per qualche giorno, i parametri dei veleni nell’aria entro valori (quasi) salubri e riducendo i diviti i. E a sentire gli esperti non ci resta che attendere. Ma sino a quando? Da22 febbraio il termometro si riporterà verso la climatologia del periodo e, anche se non farà freddo, inizierà a piovere. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it, è attesa sul Nord Italia tra22 e venerdì 23 febbraio, una perturbazione con piogge sempre più diffuse e localmente di forte intensità. Quando pioverà in? E in? Secondo l’Arpa regionale “un deciso cambiamento del ...