Smog | Arpa Lombardia | “Milano non è tra le città più inquinate al mondo”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tira una brutta aria in. Secondo i dati forniti da IQAir, un sito svizzero specializzato nella valutazione della qualità dell’aria a livello globale,si è classificata come la terzapiù inquinata alnella giornata di domenica, con un punteggio di 193. Questo la collocava dietro solamente a Dacca, in Bangladesh, Lahore, in Pakistan. Purtroppo non soloe lase la passano male. Nel corso degli ultimi giorni, tutta la Pianura Padana ha sperimentato livelli significativi di. Domenica sotto la Madonnina la concentrazione di PM2.5, che rappresenta le particelle sospese più sottili nell’aria, ha raggiunto un livello 27,4 volte superiore al valore massimo annuale indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Secondo ...

