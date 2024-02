Smog a Milano | anche oggi superata del doppio la soglia critica di PM10 | sforamenti anche nel resto della Lombardia

(Di martedì 20 febbraio 2024) Per il sesto giorno consecutivo ala concentrazione di polveri sottili nell’aria ha superato di oltre ilil limite critico per la salute previsto per legge. Il livello die PM2,5 – particelle di particolato molto piccole e nocive – è stato superato in tutte le centraline del capoluogo. Laè stata“in gran parte delle centraline lombarde”, ha confermato l’Agenzia per la protezione dell’ambiente (Arpa). Il livello diregistrato dall’Arpa era di 122 microgrammi per metro cubo: la lunga esposizione oltre i 50 microgrammi è correlata a un rischio più alto di sviluppare patologie respiratorie e cardiocircolatorie, nonché di problemi di fertilità maschile e femminile. Il PM2,5 è a 80, ...

BAM insignita del Dubai International Best Practices Award for Sustainable Development per la “gestione sostenibile dello spazio pubblico” A poche ... (sbircialanotizia)

Qualità dell'aria, la salute è a rischio. Non bastano più le misure tampone: ... un ranking nel quale a un certo punto Milano è risultata la terza città con più smog al mondo. È un bersaglio facile e senza gran valore: esistono dati migliori e più trasparenti di IQAir, e fanno ...

Smog, in Lombardia ed Emilia polveri sottili ancora sopra il limite | Chiesta una cabina sulla qualità dell'aria in Pianura Padana: commenta In quasi tutta la Lombardia lo smog non cala: la concentrazione di polveri sottili resta oltre i limiti consentiti. In 9 province, Milano compresa, sono in vigore le misure antismog di primo livello come il divieto di circolazione ...

Fleximan colpisce nel Milanese, quattro autovelox abbattuti - "I vandali non fermeranno i controlli": ... le azioni di Fleximan - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow Ultimo Aggiornamento Smog, il ... Al momento non vi sono state rivendicazioni per i quattro autovelox abbattuti a Buccinasco (Milano), ...