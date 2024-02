Slow Wine Fair 2024 a Bologna | ecco la terza edizione | date e biglietti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio- Torna con lala fiera internazionale, dedicata al vino pulito, giusto e di qualità. Tre giorni, da questa domenica fino a martedì 27 per poter gustare i vini di più di 5000 etichette di 1000 cantine, partecipare a masterclass e conferenze. Organizzata daFiere e SANA (Salone Internazionale del biologico e del Naturale), la manifestazione ha l’obiettivo di rimarcare l’importanza del biologico, della qualità di produzione del vino e della sostenibilità: “Bere bene, con misura e con qualità: un’attenzione che riguarda sia i produttori sia chi il vino lo vende o lo utilizza nella ristorazione: sevuole essere la capitale della gastronomia, non può non esserlo se non ...