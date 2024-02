Sky Sport e Serie C NOW | arriva la Referee-Cam | prima volta in una Lega calcistica europea

(Di martedì 20 febbraio 2024) LaC NOW e Skyannunciano una novità epocale: per lain una, in occasione del match in programma domenica 25 febbraio tra Cesena e Pineto (dalle ore 15 su SkyCalcio 202 e in streaming su NOW), l’arbitro Claudio Allegretta della sezione di Molfetta indosserà la telecamera che fornirà immagini live mai visteche cambieranno per sempre l’esperienza davanti allo schermo.Grazie alla-Cam con l’innovativa tecnologia di NVP, i telespettatori dellaC NOW, in esclusiva, potranno vedere tutto ciò che circonda il direttore di gara dalla sua visuale. Ciò permetterà agli appassionati di immedesimarsi inpersona nel ruolo ...

Jannik Sinner sa solo vince re in questo 2024 e dopo gli Australian Open, conquista il suo primo titolo a Rotterdam: l'azzurro ha battuto in finale ... (digital-news)

Napoli, Moggi: 'La mossa Calzona può far supporre il ritorno di Sarri': Nella serata di lunedì, il presidente De Laurentiis ha annunciato il cambio di allenatore con una intervista rilasciata a 'Sky': 'Mazzarri è un amico di famiglia ed è sempre doloroso esonerare un ...