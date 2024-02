Skull and Bones | trucchi e consigli per sopravvivere in mare aperto

(Di martedì 20 febbraio 2024) La “X” segna il tesoro, ma il vero tesoro di un pirata sono ie iper raggiungerlo: ecco i nostri perandYarrrr, corpo di mille balene: ora cheandè disponibile, è ora di dispensareper voi bucanieri alle prime arrrrr… mi. Abbiamo radunato i suggerimenti più utili per primaa, e poi dominare, i sette mari messi a disposizione dall’atteso GDR d’azione targato Ubisoft. Non è dato sapere quali pericoli vi attendano tra le onde dell’oceano, ma che solchiate il grande blu da soli o in compagnia di altri due giocatori, avete le spalle coperte. Seguite la nostra guida per tutte le preziose dritte sparpagliate tra esplorazione, quest e battaglie. Oltre, naturalmente, ...

