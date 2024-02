Sinner spiega cosa prende al ristorante tra pasta al ragù o al pomodoro | dipende da quanto costano

Matteo Berrettini, da Melissa Satta al ritorno in campo: "Ora sono pronto": "Provo una grandissima stima per Sinner. La prima volta che ci ho giocato a Montecarlo ho subito ... Ma devi ripartire dal basso, giocare 20 - 25 tornei, avere ritmo", spiega.

''Io e Melissa non stiamo più insieme'': Matteo Berrettini finalmente annuncia la rottura dalla Satta, le sue parole: Non è successo nulla di particolare , la ringrazio per quest'anno vissuto insieme molto intensamente" , spiega. E non una parola di più. Parola anche di Sinner, ormai ai vertici mondiali: "Provo come ...

Jannik Sinner non è mai stato in discoteca: "Preferisco giocare a carte con un amico": Jannik Sinner si racconta in un'intervista a Vanity Fair. Oltre alla passione per il tennis (e l'obiettivo ... spiega. Per questo torna ancora sul rifiuto al Festival di Sanremo : "Il 99 per cento delle ...